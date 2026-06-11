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Новые заместители министров назначены в Минпроме и Минтрансе

МИНСК, 11 июн — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко согласовал назначение заместителей двух министров, сообщила пресс-служба президента.

Источник: Sputnik.by

Виктор Щетько, который до этого момент был советником (руководителем) белорусского Генконсульства в Казани, согласован на должность первого заместителя министра промышленности.

Изменения произошли в руководстве двух крупных промышленных холдингов, которые курирует Минпром.

Михаил Сыманович был согласован на пост гендиректора управляющей компании «Белкоммунмаша». Ранее он занимал должность заместителя гендиректора этого же холдинга по экономике и финансам.

Новым гендиректором управляющей компании холдинга «Лидсельмаш» стал Эдуард Шалль. Ранее он был директором ОАО «Лидагропроммаш», которое входит в упомянутый холдинг.

Кроме того, согласован и новый заместитель министра транспорта и коммуникаций — Александр Постников. Предыдущее место работы — замначальника управления транспорта Аппарата Совмина.

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