Новые заместители министров назначены в Минпроме и Минтрансе

Виктор Щетько, который до этого момент был советником (руководителем) белорусского Генконсульства в Казани, согласован на должность первого заместителя министра промышленности.
Изменения произошли в руководстве двух крупных промышленных холдингов, которые курирует Минпром.
Михаил Сыманович был согласован на пост гендиректора управляющей компании «Белкоммунмаша». Ранее он занимал должность заместителя гендиректора этого же холдинга по экономике и финансам.
Новым гендиректором управляющей компании холдинга «Лидсельмаш» стал Эдуард Шалль. Ранее он был директором ОАО «Лидагропроммаш», которое входит в упомянутый холдинг.
Кроме того, согласован и новый заместитель министра транспорта и коммуникаций — Александр Постников. Предыдущее место работы — замначальника управления транспорта Аппарата Совмина.