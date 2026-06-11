В Кремле призвали США и Иран вернуться к переговорам

«Мы обеспокоены этим, — заявил он. — Мы призываем все стороны этого конфликта к сдержанности».
«Мы призываем все-таки к возвращению к переговорному процессу», — добавил представитель Кремля.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге заявил, что Россия обеспокоена новым обострением ситуации между США и Ираном. Он призвал все стороны проявлять сдержанность и вернуться к переговорам.
«Мы обеспокоены этим, — заявил он. — Мы призываем все стороны этого конфликта к сдержанности».
«Мы призываем все-таки к возвращению к переговорному процессу», — добавил представитель Кремля.