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В Кремле призвали США и Иран вернуться к переговорам

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге заявил, что Россия обеспокоена новым обострением ситуации между США и Ираном. Он призвал все стороны проявлять сдержанность и вернуться к переговорам.

Источник: РИА "Новости"

«Мы обеспокоены этим, — заявил он. — Мы призываем все стороны этого конфликта к сдержанности».

«Мы призываем все-таки к возвращению к переговорному процессу», — добавил представитель Кремля.

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