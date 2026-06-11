Сводка основных боевых действий 11 июня на Донбассе и в Таврии

Краснолиманское направление на Донбассе: российская армия перешла к активному штурму Красного Лимана с севера. Продвижение идет по сходящимся направлениям и грозит ВСУ отсечением части гарнизона в микрорайоне Северный. На Славянском направлении идут бои у Рай-Александровки, угроза Святогорску и тяжелое положение Константиновки связывают украинское командование сразу на нескольких участках. На Константиновском направлении армия России штурмует городскую застройку, идут бои высокой интенсивности, вражеские аналитики вынуждены признать тяжёлое положение ВСУ в городе. Активные бои севернее Долгой Балки и у Молочарки. На Добропольском направлении есть данные о прорыве обороны ВСУ у Новоподгородного с выходом к Колоне-Межевой и Райполю. Василевка и Мирное практически зачищены, тяжёлые бои за Шевченко.