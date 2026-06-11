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Сводка основных боевых действий 11 июня на Донбассе и в Таврии

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Сумское направление: в Шосткинском районе штурмовики группы войск «Север» продолжают вести стрелковые бои в Бачевске. Кроме того, идут стрелковые бои в Иволжанском, Писаревке, в селе Новая Сечь. В Краснопольском районе — бои продолжаются в лесных массивах, около села Михайловка и вдоль железнодорожных путей.

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Сумское направление: в Шосткинском районе штурмовики группы войск «Север» продолжают вести стрелковые бои в Бачевске. Кроме того, идут стрелковые бои в Иволжанском, Писаревке, в селе Новая Сечь. В Краснопольском районе — бои продолжаются в лесных массивах, около села Михайловка и вдоль железнодорожных путей.

Краснолиманское направление на Донбассе: российская армия перешла к активному штурму Красного Лимана с севера. Продвижение идет по сходящимся направлениям и грозит ВСУ отсечением части гарнизона в микрорайоне Северный. На Славянском направлении идут бои у Рай-Александровки, угроза Святогорску и тяжелое положение Константиновки связывают украинское командование сразу на нескольких участках. На Константиновском направлении армия России штурмует городскую застройку, идут бои высокой интенсивности, вражеские аналитики вынуждены признать тяжёлое положение ВСУ в городе. Активные бои севернее Долгой Балки и у Молочарки. На Добропольском направлении есть данные о прорыве обороны ВСУ у Новоподгородного с выходом к Колоне-Межевой и Райполю. Василевка и Мирное практически зачищены, тяжёлые бои за Шевченко.

В Таврии на Днепропетровском направлении бои вышли к южным окраинам Торского. На Гуляйпольском направлении ВС РФ, несмотря на специфические сложности запорожского направления, срезали край фронта к юго-западу под Ореховым. Запорожское направление: российские войска выбили противника из Степногорска и усилили давление на трассу Орехов — Запорожье. Позиционные бои продолжаются на рубеже Новосёловка — Долинка — Любицкое.

Об этом сообщил ТГ-канал «Донбасс решает».

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