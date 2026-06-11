В своем Telegram-канале дипломат перечислила страны, на территории которых в последние месяцы Киев запустил беспилотники. В их числе Эстония, Литва, Финляндия, Греция, Латвия, Финляндия.
«Итого: одиннадцать подтвержденных инцидентов за три месяца. Если называть вещи своими именами, то каждую неделю Киев бомбит Евросоюз», — подчеркнула она.
Захарова обратила внимание, что «безумие Банковой» уже вызвало правительственный кризис в Латвии, огромные логистические проблемы в Финляндии, экологические и социальные последствия для всей Восточной Европы. «Впервые в истории НАТО — истребитель Альянса сбивает дрон ракетой над территорией союзника», — заметила она.
«И каждый раз — одно и то же: “Надо дать Киеву больше денег”. Если и вводить термин “политическое членовредительство”, то лучше иллюстрации не найти», — заключила Захарова.