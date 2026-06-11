Президент Беларуси Александр Лукашенко назвал свою боль и свой недостаток. Соответствующее заявление он, как передает телеграм-канал «Пул Первого», сделал в четверг, 11 июня, назначая новых руководителей Петриковского и Ошмянского райисполкомов. Эти должности заняли соответственно Евгений Шкробот и Андрей Клышевский.
Лукашенко, обращаясь к новому главе Петриковского райисполкома Шкроботу, отметил, что он всегда очень внимательно наблюдает за развитием Полесья в целом и полещуками в частности.
— Это когда-то было моей болью. Сейчас я рад, что люди там живут более или менее прилично, — приводит слова президента названный источник.
Обращаясь к получившему пост руководителя Ошмянского райисполкома Андрею Клышевскому, Лукашенко подчеркнул, что сам себе ставит задачу чаще бывать в этом районе.
— Не всегда получается, откровенно скажу. Но этот недостаток я исправлю. Поэтому вы там пошевеливайтесь, — резюмировал он.