Выборы в ГД, планы по санкциям и больничный Набиуллиной. Темы брифинга Пескова

Ситуация в банковском секторе абсолютно стабильная и контролируемая: «Только вчера на совещании с правительством президент говорил о том, что несмотря на имеющиеся определенные трудности, определенные тенденции, связанные с инвестиционной сдержанностью или с торможением, но все-таки ситуация абсолютно стабильная и абсолютно контролируемая. То же самое можно сказать и в отношении банковского сектора».