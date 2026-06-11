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Выборы в ГД, планы по санкциям и больничный Набиуллиной. Темы брифинга Пескова

Подготовка к выборам в Госдуму, планы ЕС по новым санкциям и больничный главы ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной стали основными темами брифинга пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

Источник: РИА "Новости"

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.

О графике президента

Президент России Владимир Путин 11 июня проведет оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ.

12 июня у главы государства рабочий день, на День России запланированы традиционные мероприятия.

О выборах в Госдуму

Указ президента о назначении выборов в Госдуму будет подписан в сроки, предусмотренные законом: «Соответствующий указ президента будет подписан в соответствующие сроки, предусмотренные законом. Мы заранее это не анонсируем, не будем это делать и сейчас».

Ведется подготовка к выборам в Госдуму, они будут проведены в полном соответствии с российским законодательством: «Что касается выборов, я хочу вам напомнить слова президента Путина о важности проведения выборов в любом случае. Поэтому ведется подготовка к этим очень важным выборам, и они будут проведены в полном соответствии с нашим законодательством».

Об эскалации между США и Ираном

Россия обеспокоена новым обострением между США и Ираном и призывает все стороны проявлять сдержанность и вернуться к переговорам: «Мы обеспокоены этим. Мы призываем все стороны этого конфликта к сдержанности».

Новый виток эскалации между США и Ираном чреват последствиями для всей мировой экономики: «Очередной виток эскалации напряженности чреват новыми, дополнительными негативными последствиями для ситуации в регионе и международной экономики в целом».

О планах ЕС по новым санкциям

Ситуация в банковском секторе абсолютно стабильная и контролируемая: «Только вчера на совещании с правительством президент говорил о том, что несмотря на имеющиеся определенные трудности, определенные тенденции, связанные с инвестиционной сдержанностью или с торможением, но все-таки ситуация абсолютно стабильная и абсолютно контролируемая. То же самое можно сказать и в отношении банковского сектора».

«Что касается незаконных санкций и внешних ограничений в отношении нашей банковской системы, это не новое явление. Вы знаете, что наши крупнейшие банки уже давно находятся под санкциями».

Нахождение под санкциями не мешает российским банкам получать большую прибыль и развиваться: «Это не мешает банкам получать большую прибыль, развиваться, сохранять абсолютную устойчивость, поддерживать свои максимально высокие рейтинги надежности».

О больничном Набиуллиной

Больничный главы Банка России Эльвиры Набиуллиной «не должен быть поводом для теорий заговоров»: «Мы желаем ей скорейшего выздоровления и надеемся, что все абсолютно хорошо. Люди иногда болеют, в этом нет ничего особенного. Это не должно быть поводом для, знаете, каких-то теорий заговоров».

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