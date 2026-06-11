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В Самаре уволили экс-чиновника Рашида Галимова из-за утраты доверия

Самарский чиновник попал в реестр уволенных в связи с утратой доверия.

Источник: Комсомольская правда

Бывшего сотрудника департамента управления имуществом мэрии Самары Рашида Галимова уволили в связи с утратой доверия. Его включили в федеральный «черный список» уволенных чиновников.

Из документов следует, что Галимов занимал пост руководителя отдела контроля договорных обязательств управления аренды земли и контроля. Решение об увольнении было принято 18 мая 2026 года, а сведения в реестре были опубликованы 5 июня.

Ранее в Самаре уволили заместителя начальника департамента управления имуществом Евгения Кальченко за то, что он не урегулировал конфликт интересов.