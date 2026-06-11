В МИД России рассказали о встрече с послами Франции, ФРГ и Британии

«Главам дипломатических миссий были изложены объективные оценки деструктивной политики, которая направлена на максимальное стимулирование киевского режима к продолжению войны против России от имени, за счет и при прямой помощи западной “коалиции желающих”», — говорится в релизе, опубликованном на сайте МИД РФ.
Кроме того, Галузин разъяснил дипломатам подходы Москвы к урегулированию конфликта.
«Были разъяснены принципиальные подходы российской стороны к поиску политико-дипломатического урегулирования конфликта на основе устранения его первопричин», — уточнили в министерстве.
Ранее сообщалось о визите в МИД РФ послов Германии, Франции и Британии, просивших о встрече с заместителем главы ведомства.