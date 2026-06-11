Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В МИД России рассказали о встрече с послами Франции, ФРГ и Британии

Заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин в ходе встречи с послами Германии, Франции и Великобритании указал на деструктивную линию руководства этих стран по украинскому кризису. Об этом сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.

Источник: AP 2024

«Главам дипломатических миссий были изложены объективные оценки деструктивной политики, которая направлена на максимальное стимулирование киевского режима к продолжению войны против России от имени, за счет и при прямой помощи западной “коалиции желающих”», — говорится в релизе, опубликованном на сайте МИД РФ.

Кроме того, Галузин разъяснил дипломатам подходы Москвы к урегулированию конфликта.

«Были разъяснены принципиальные подходы российской стороны к поиску политико-дипломатического урегулирования конфликта на основе устранения его первопричин», — уточнили в министерстве.

Ранее сообщалось о визите в МИД РФ послов Германии, Франции и Британии, просивших о встрече с заместителем главы ведомства.

Узнать больше по теме
«Коалиция желающих»: что скрывается за словами о миротворчестве на Украине
«Коалиция желающих» появилась в тот момент, когда европейские страны, дружащие против России, испугались, что Дональд Трамп либо договорится с Владимиром Путиным о мире, либо перестанет считаться с Европой и Украиной при решении этого вопроса. В этой статье рассказываем, что это за объединение и зачем оно понадобилось европейским политикам.
Читать дальше