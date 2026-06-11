Российский посол рассказал, почему реформа дипслужбы ЕС не даст результата

«Что касается самой реформы дипломатической службы Евросоюза, если она и будет, то для ее успешности требуются изменения самих политических установок ЕС. Сегодняшние политические установки в ЕС таковы, что он не обладает никакой суверенностью в международных делах. Их политика давно носит несамостоятельный характер, они подчинены интересам международных глобалистских кругов. Поэтому реформировать можно до бесконечности, но ничего не изменится, пока не вернется хотя бы толика здравого смысла в политику Европы», — считает дипломат.