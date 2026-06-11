100-летнего Александра Медкова отметили наградой в Волгограде

В Волгограде в преддверии Дня России состоялось вручение наград жителям региона. Одним из награждённых стал участник Великой отечественной войны Алекандр Медков — недавно он отметил свой 100-летний юбилей.
Вручая ветерану орден «За укрепление дружбы и согласия», глава региона Андрей Бочаров отметил, что вся его жизнь — служение Родине. Он и сегодня остаётся активным участником ветеранского движения, участвует в воспитании подрастающего поколения. Губернатор пожелал Александру Васильевичу крепкого здоровья и бодрости духа.
Всего государственными наградами были отмечены 24 выдающихся жителя Волгоградской области — представители сферы здравоохранения, образования и науки, культуры, социальной защиты, сельского хозяйства, промышленности.
Накануне коллектив Волгоградской академии МВД наградили за заслуги перед областью в честь 60-летия вуза.