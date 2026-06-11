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100-летнего Александра Медкова отметили наградой в Волгограде

Вручая ветерану орден «За укрепление дружбы и согласия», глава региона Андрей Бочаров отметил, что вся его жизнь — служение Родине.

В Волгограде в преддверии Дня России состоялось вручение наград жителям региона. Одним из награждённых стал участник Великой отечественной войны Алекандр Медков — недавно он отметил свой 100-летний юбилей.

Вручая ветерану орден «За укрепление дружбы и согласия», глава региона Андрей Бочаров отметил, что вся его жизнь — служение Родине. Он и сегодня остаётся активным участником ветеранского движения, участвует в воспитании подрастающего поколения. Губернатор пожелал Александру Васильевичу крепкого здоровья и бодрости духа.

Всего государственными наградами были отмечены 24 выдающихся жителя Волгоградской области — представители сферы здравоохранения, образования и науки, культуры, социальной защиты, сельского хозяйства, промышленности.

Накануне коллектив Волгоградской академии МВД наградили за заслуги перед областью в честь 60-летия вуза.