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Reuters: министр обороны Британии Джон Хили подал в отставку

ЛОНДОН, 11 июн — РИА Новости. Министр обороны Великобритании Джон Хили сообщил, что уходит в отставку.

Источник: legion-media

В своем письме премьер-министр Киру Стармеру, которое он опубликовал в соцсети X, министр заявил, что министерство финансов не предоставило военному ведомству достаточно финансирования для выполнения обязательств по наращиванию обороноспособности.

«После того, как я объяснил, что не смогу согласиться на план финансирования, который не обеспечит наши вооруженные силы необходимыми ресурсами, у меня не осталось другого выбора, кроме как подать в отставку», — говорится в письме.

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