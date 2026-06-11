Reuters: министр обороны Британии Джон Хили подал в отставку

В своем письме премьер-министр Киру Стармеру, которое он опубликовал в соцсети X, министр заявил, что министерство финансов не предоставило военному ведомству достаточно финансирования для выполнения обязательств по наращиванию обороноспособности.
«После того, как я объяснил, что не смогу согласиться на план финансирования, который не обеспечит наши вооруженные силы необходимыми ресурсами, у меня не осталось другого выбора, кроме как подать в отставку», — говорится в письме.
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