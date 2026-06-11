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Песков: Telegram, YouTube, Meta* могут вернуться в Россию, если будут соблюдать закон

Об этом пресс-секретарь президента сообщил, комментируя ситуацию с Roblox.

Все зарубежные сервисы могут вернуться в Россию, если будут соблюдать требования российского законодательства, заявил ТАСС пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«История с Roblox четко показывает, что все сервисы могут вернуться в случае соблюдения законов», — сказал Песков, отвечая на вопрос, могут ли Telegram, YouTube, сервисы Meta (корпорация признана в РФ экстремистской) вернуться в РФ, если гарантируют соблюдение российского законодательства.

Ранее в Минцифры сообщили, что компания Roblox полностью выполнила требования российского законодательства по обеспечению безопасности пользователей и игра снова стала доступна в РФ. Как отмечал глава комитета Госдумы по информполитике Сергей БоярскийЕдиная Россия»), «платформа провела деятельную работу над ошибками, услышала требования регулятора, гарантируя безопасность своих пользователей, устранила претензии и угрозы».

Напомним, в декабре 2025 года Роскомнадзор ограничил доступ к платформе Roblox, заявив о массовом распространении на сервисе запрещенного контента. При этом, как утверждают собеседники «БизнесФМ», многие дети продолжали пользоваться Roblox после блокировки через VPN.

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