Песков: Telegram, YouTube, Meta* могут вернуться в Россию, если будут соблюдать закон

Все зарубежные сервисы могут вернуться в Россию, если будут соблюдать требования российского законодательства, заявил ТАСС пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«История с Roblox четко показывает, что все сервисы могут вернуться в случае соблюдения законов», — сказал Песков, отвечая на вопрос, могут ли Telegram, YouTube, сервисы Meta (корпорация признана в РФ экстремистской) вернуться в РФ, если гарантируют соблюдение российского законодательства.
Ранее в Минцифры сообщили, что компания Roblox полностью выполнила требования российского законодательства по обеспечению безопасности пользователей и игра снова стала доступна в РФ. Как отмечал глава комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский («Единая Россия»), «платформа провела деятельную работу над ошибками, услышала требования регулятора, гарантируя безопасность своих пользователей, устранила претензии и угрозы».
Напомним, в декабре 2025 года Роскомнадзор ограничил доступ к платформе Roblox, заявив о массовом распространении на сервисе запрещенного контента. При этом, как утверждают собеседники «БизнесФМ», многие дети продолжали пользоваться Roblox после блокировки через VPN.