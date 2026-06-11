Песков: Telegram, YouTube, Meta* могут вернуться в Россию, если будут соблюдать закон

«История с Roblox четко показывает, что все сервисы могут вернуться в случае соблюдения законов», — сказал Песков, отвечая на вопрос, могут ли Telegram, YouTube, сервисы Meta (корпорация признана в РФ экстремистской) вернуться в РФ, если гарантируют соблюдение российского законодательства.