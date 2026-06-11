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Глава МИД Турции выступил с экстренным обращением к США и Ирану

Анкара выступила с экстренным обращением к Вашингтону и Тегерану, призывая стороны остановить удары и вернуться к дипломатии.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

«Мы советуем сторонам как можно скорее прекратить обмены ударами, вернуться к переговорам и завершить работу над текстом соглашения, к заключению которого они были так близки», — заявил глава МИД Турции Хакана Фидана в четверг на совместной пресс-конференции в Софии с болгарской коллегой Велиславой Петровой-Чамовой.

Фидан отметил, что стороны практически подошли к дипломатическому прорыву. По его словам, за последние дни переговорный процесс дошел до того этапа, когда в отдельных разделах документа оставалось согласовать лишь несколько позиций. Однако последовавшие взаимные удары создают угрозу дальнейшей эскалации.

«Это действительно вызывает у нас обеспокоенность», — добавил он.

Турецкий министр выступил с предупреждением о глобальных последствиях конфликта. Он подчеркнул, что эскалация военных действий и нарастание напряженности не принесут выгоды ни одной из сторон.

Напомним, в ночь на 11 июня Вашингтон и Тегеран обменялись ударами. Силы США по приказу президента Дональда Трампа нанесли удары по Ирану. Американские военные выпустили 49 ракет Tomahawk. В ответ Иран атаковал 12 баллистическими ракетами базы, где дислоцируются американские истребители F-35, F-15 и F-16.

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