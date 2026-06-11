Глава МИД Турции выступил с экстренным обращением к США и Ирану

«Мы советуем сторонам как можно скорее прекратить обмены ударами, вернуться к переговорам и завершить работу над текстом соглашения, к заключению которого они были так близки», — заявил глава МИД Турции Хакана Фидана в четверг на совместной пресс-конференции в Софии с болгарской коллегой Велиславой Петровой-Чамовой.