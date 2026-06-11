«Каллас — политический нежилец». В России спрогнозировали будущее Каи Каллас

«Наверняка Каллас уже всем надоела, и ее хотят заменить. Это дело нехитрое. И фон дер Ляйен абсолютно точно последует вслед за Каллас. Сама по себе Каллас — фигура одиозная, это понятно многим даже в Евросоюзе. Однако политики Евросоюза не перестают удивлять и всегда готовы пробить политическое дно», — заключил посол.