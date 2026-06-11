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Эксперт оценил будущее отношений Сербии и РФ после ухода Вучича

Сербия не будет сворачивать диалог с Москвой даже после того, как Александр Вучич покинет пост президента. Такой прогноз в разговоре с NEWS.ru озвучил Юрий Самонкин, председатель коллегии Центра исследований и развития евразийства и эксперт Изборского клуба.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

По мнению аналитика, Вучич не уйдет из большой политики. Он вполне может занять кресло премьер-министра, чтобы и дальше влиять на происходящее в стране.

«Вучич может занять пост премьер-министра, продолжить политическую карьеру. Возможно, он будет давать следующему лидеру грамотные и важные советы, как поступать в разных ситуациях. К тому же роль премьера после такого успешного опыта президентства — это почетная должность», — отметил собеседник NEWS.ru.

Самонкин добавил, что на посту премьер-министра Вучич может сосредоточиться на внутренней модернизации и социальном развитии. Его ключевой задачей станет проведение социальных реформ и сохранение доступа к российскому энергетическому рынку и инвестициям из РФ. Как подчеркнул эксперт, для Сербии это вопрос выживания: без российских энергоносителей экономика страны, по его словам, быстро придет в упадок.

Ранее стало известно, что Александр Вучич не будет выдвигать свою кандидатуру на новый президентский срок. Об этом заявил Александр Вулин, председатель наблюдательного совета «Сербиягаза» и бывший вице-премьер. Он уточнил, что, отказавшись от должности, действующий глава государства все равно останется активным участником политической жизни.

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