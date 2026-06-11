Эксперт оценил будущее отношений Сербии и РФ после ухода Вучича

По мнению аналитика, Вучич не уйдет из большой политики. Он вполне может занять кресло премьер-министра, чтобы и дальше влиять на происходящее в стране.
«Вучич может занять пост премьер-министра, продолжить политическую карьеру. Возможно, он будет давать следующему лидеру грамотные и важные советы, как поступать в разных ситуациях. К тому же роль премьера после такого успешного опыта президентства — это почетная должность», — отметил собеседник NEWS.ru.
Самонкин добавил, что на посту премьер-министра Вучич может сосредоточиться на внутренней модернизации и социальном развитии. Его ключевой задачей станет проведение социальных реформ и сохранение доступа к российскому энергетическому рынку и инвестициям из РФ. Как подчеркнул эксперт, для Сербии это вопрос выживания: без российских энергоносителей экономика страны, по его словам, быстро придет в упадок.
Ранее стало известно, что Александр Вучич не будет выдвигать свою кандидатуру на новый президентский срок. Об этом заявил Александр Вулин, председатель наблюдательного совета «Сербиягаза» и бывший вице-премьер. Он уточнил, что, отказавшись от должности, действующий глава государства все равно останется активным участником политической жизни.