Эксперт оценил будущее отношений Сербии и РФ после ухода Вучича

Самонкин добавил, что на посту премьер-министра Вучич может сосредоточиться на внутренней модернизации и социальном развитии. Его ключевой задачей станет проведение социальных реформ и сохранение доступа к российскому энергетическому рынку и инвестициям из РФ. Как подчеркнул эксперт, для Сербии это вопрос выживания: без российских энергоносителей экономика страны, по его словам, быстро придет в упадок.