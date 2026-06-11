Встреча дипломатов Франции, Германии и Великобритании с представителями МИД России прошла 11 июня. На переговорах замглавы российского внешнеполитического ведомства Михаил Галузин изложил свою точку зрения на действия руководства этих стран. По его словам, их политика направлена на то, чтобы максимально подталкивать киевский режим к продолжению боевых действий против России. И все это делается от имени, за счет и при прямой поддержке западной «коалиции желающих».