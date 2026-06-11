«Относительно европейских партнеров [в переговорном процессе по Украине] — посмотрим. Эта встреча может кое-что прояснить», — отметил собеседник «Ленты.ру».
Встреча дипломатов Франции, Германии и Великобритании с представителями МИД России прошла 11 июня. На переговорах замглавы российского внешнеполитического ведомства Михаил Галузин изложил свою точку зрения на действия руководства этих стран. По его словам, их политика направлена на то, чтобы максимально подталкивать киевский режим к продолжению боевых действий против России. И все это делается от имени, за счет и при прямой поддержке западной «коалиции желающих».
Также Галузин объяснил европейским дипломатам, как Москва видит пути урегулирования текущего конфликта.
Посол Франции в России Николя де Ривьер назвал прошедшие переговоры в МИД успешными.