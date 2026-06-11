СМИ: Турция выступает против соглашения между Францией и Республикой Кипр

Анкара подчеркнула, что это соглашение нарушает кипрские соглашения 1960 года, игнорирует права турок-киприотов и может дестабилизировать ситуацию на острове. Анкара пообещала продолжить защищать интересы и безопасность Турецкой Республики Северного Кипра (ТРСК — северная часть Кипра, признанная только Турцией. — Прим. ред.) и предостерегла Южный Кипр от создания военных альянсов, направленных против Турции.
Днем ранее с жестким предупреждением Парижу выступил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, пишет французская газета Le Monde.
Сейчас мы видим попытку разжечь пожар раздора в Средиземноморье, особенно на острове Кипр. Если права и законы Турции и турок-киприотов окажутся под угрозой, наш ответ будет очень четким и очень жестким.
Кипрское издание Cyprus Mail добавляет, что соглашением SOFA остались недовольны и высокопоставленные турки-киприоты.
Премьер-министр турок-киприотов Унал Устел обвинил греков-киприотов в наращивании военной мощи на острове и вокруг него «под прикрытием гуманитарных целей».
Он подчеркнул, что соглашение SOFA «не имеет никакой юридической силы» с точки зрения ТРСК.
По словам Устела, действия Республики Кипр доказывают «жизненно важное значение» гарантий, предоставленных северному Кипру и туркам-киприотам Анкарой, и необходимость углубления сотрудничества с Турцией.
Он также обвинил Францию в том, что она «наносит ущерб» налаживанию сотрудничества и диалога между Северным и Южным Кипром.
Президент Кипра Никос Христодулидис, со своей стороны, заявил, что соглашение с Францией «обеспечит присутствие французских войск на территории Кипра в гуманитарных целях». А президент Франции Эммануэль Макрон во время недавнего визита на Кипр сказал, что массовое развертывание европейской военной техники на острове и вокруг него «подтвердит решимость обезопасить европейское пространство».