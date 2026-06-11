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СМИ: Турция выступает против соглашения между Францией и Республикой Кипр

Министерство обороны Турции в четверг заявило, что Соглашение о военном статусе (SOFA), подписанное в понедельник Францией и Республикой Кипр, незаконно, так как Франция не является гарантом на Кипре.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Анкара подчеркнула, что это соглашение нарушает кипрские соглашения 1960 года, игнорирует права турок-киприотов и может дестабилизировать ситуацию на острове. Анкара пообещала продолжить защищать интересы и безопасность Турецкой Республики Северного Кипра (ТРСК — северная часть Кипра, признанная только Турцией. — Прим. ред.) и предостерегла Южный Кипр от создания военных альянсов, направленных против Турции.

Днем ранее с жестким предупреждением Парижу выступил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, пишет французская газета Le Monde.

Сейчас мы видим попытку разжечь пожар раздора в Средиземноморье, особенно на острове Кипр. Если права и законы Турции и турок-киприотов окажутся под угрозой, наш ответ будет очень четким и очень жестким.

Реджеп Тайип Эрдоган
президент Турции

Кипрское издание Cyprus Mail добавляет, что соглашением SOFA остались недовольны и высокопоставленные турки-киприоты.

Премьер-министр турок-киприотов Унал Устел обвинил греков-киприотов в наращивании военной мощи на острове и вокруг него «под прикрытием гуманитарных целей».

На его взгляд, таким образом греки-киприоты стремятся получить «военные преимущества», что может нарушить «хрупкое равновесие, установленного в отношении безопасности и стабильности в нашем регионе».

Он подчеркнул, что соглашение SOFA «не имеет никакой юридической силы» с точки зрения ТРСК.

По словам Устела, действия Республики Кипр доказывают «жизненно важное значение» гарантий, предоставленных северному Кипру и туркам-киприотам Анкарой, и необходимость углубления сотрудничества с Турцией.

Он также обвинил Францию в том, что она «наносит ущерб» налаживанию сотрудничества и диалога между Северным и Южным Кипром.

Устел подчеркнул, что Франции вообще нет места в системе безопасности и стабильности, установленной в Восточном Средиземноморье.

Президент Кипра Никос Христодулидис, со своей стороны, заявил, что соглашение с Францией «обеспечит присутствие французских войск на территории Кипра в гуманитарных целях». А президент Франции Эммануэль Макрон во время недавнего визита на Кипр сказал, что массовое развертывание европейской военной техники на острове и вокруг него «подтвердит решимость обезопасить европейское пространство».

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