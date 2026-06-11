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Эрдоган поздравил Пашиняна с победой партии на выборах

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган направил поздравление премьер-министру Армении Николу Пашиняну в связи с победой партии «Гражданский договор» на парламентских выборах, которые прошли 7 июня.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

Текст поздравления в четверг распространила пресс-служба правительства Армении. В нем говорится: «От имени моего народа и от себя лично искренне поздравляю вас с успехом возглавляемой вами партии “Гражданский договор” на парламентских выборах в Республике Армения 7 июня 2026 года и желаю вам успехов в формировании правительства в третий раз».

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил уверенность, что стратегический курс на установление прочного мира в регионе принесет результаты. По его словам, сотрудничество в этом направлении между двумя странами будет успешным.

Турецкий лидер также обратился к премьер-министру Армении. Он пожелал Николу Пашиняну «здоровья и благополучия, а народу Армении — процветания и счастья».

На данный момент между Анкарой и Ереваном отсутствуют дипломатические отношения. Граница между двумя странами остается закрытой с 1993 года. Решение тогда приняла турецкая сторона, а поводом послужил карабахский конфликт.

С 2022 года стороны предпринимают попытки наладить диалог. Спецпредставители проводят переговоры, которые касаются открытия границы для граждан третьих стран и общей нормализации отношений. Первая такая встреча прошла в Москве 14 января 2022 года.

4 мая в Ереване состоялась встреча премьер-министра Армении Никола Пашиняна и вице-президента Турции Джевдета Йылмаза. Стороны обсудили ход процесса нормализации. По итогам переговоров был подписан протокол о совместном восстановлении исторического моста Ани (Шелкового пути), который находится на границе двух стран.

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