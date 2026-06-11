Эрдоган поздравил Пашиняна с победой партии на выборах

Текст поздравления в четверг распространила пресс-служба правительства Армении. В нем говорится: «От имени моего народа и от себя лично искренне поздравляю вас с успехом возглавляемой вами партии “Гражданский договор” на парламентских выборах в Республике Армения 7 июня 2026 года и желаю вам успехов в формировании правительства в третий раз».