Эрдоган поздравил Пашиняна с победой партии на выборах

Текст поздравления в четверг распространила пресс-служба правительства Армении. В нем говорится: «От имени моего народа и от себя лично искренне поздравляю вас с успехом возглавляемой вами партии “Гражданский договор” на парламентских выборах в Республике Армения 7 июня 2026 года и желаю вам успехов в формировании правительства в третий раз».
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил уверенность, что стратегический курс на установление прочного мира в регионе принесет результаты. По его словам, сотрудничество в этом направлении между двумя странами будет успешным.
Турецкий лидер также обратился к премьер-министру Армении. Он пожелал Николу Пашиняну «здоровья и благополучия, а народу Армении — процветания и счастья».
На данный момент между Анкарой и Ереваном отсутствуют дипломатические отношения. Граница между двумя странами остается закрытой с 1993 года. Решение тогда приняла турецкая сторона, а поводом послужил карабахский конфликт.
С 2022 года стороны предпринимают попытки наладить диалог. Спецпредставители проводят переговоры, которые касаются открытия границы для граждан третьих стран и общей нормализации отношений. Первая такая встреча прошла в Москве 14 января 2022 года.
4 мая в Ереване состоялась встреча премьер-министра Армении Никола Пашиняна и вице-президента Турции Джевдета Йылмаза. Стороны обсудили ход процесса нормализации. По итогам переговоров был подписан протокол о совместном восстановлении исторического моста Ани (Шелкового пути), который находится на границе двух стран.