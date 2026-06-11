В Сербии объяснили, почему Вучичу будет сложно договориться с США

Среди факторов, которые осложняют взаимодействие, Павич выделил политические связи Сербии с ЕС и ряд спорных вопросов внутри американской повестки.
По словам депутата, Вучич хочет заручиться поддержкой Дональда Трампа, в том числе через совместные экономические проекты. Однако сделать это будет трудно из-за политических разногласий.
Ранее президент Сербии Александр Вучич в интервью Fox News заявил, что пригласил Дональда Трампа в Белград и надеется на его приезд. По словам сербского лидера, интерес к американскому президенту в стране гораздо выше, чем тот может себе представить.
Президент Сербии Александар Вучич объяснил, что многие жители его страны оценивают работу команды Дональда Трампа выше, чем деятельность предыдущих администраций Белого дома. По словам Вучича, именно Трамп изменил восприятие политики США среди сербов. Американский лидер добился этого, сделав акцент на экономическом взаимодействии, инвестициях и технологическом сотрудничестве, а не на политическом давлении.
Как отмечает Fox News, в Сербии до сих пор жива историческая память о бомбардировках НАТО в 1999 году.
Ожидается, что стратегический диалог между Белградом и Вашингтоном затронет энергетику, инфраструктуру, искусственный интеллект, оборонное сотрудничество и инвестиции. Среди возможных проектов — развитие энергетической инфраструктуры, работа со сжиженным природным газом, создание дата-центров и внедрение передовых вычислительных технологий.