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В Сербии объяснили, почему Вучичу будет сложно договориться с США

Президент Сербии Александр Вучич заявил о планах наладить стратегический диалог с США, но реализовать идею будет непросто. Причина — слишком тесные связи Белграда с Евросоюзом и глобалистскими кругами. Об этом RTVI рассказал депутат сербского парламента Александр Павич.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

Среди факторов, которые осложняют взаимодействие, Павич выделил политические связи Сербии с ЕС и ряд спорных вопросов внутри американской повестки.

По словам депутата, Вучич хочет заручиться поддержкой Дональда Трампа, в том числе через совместные экономические проекты. Однако сделать это будет трудно из-за политических разногласий.

«Вучич слишком тесно связан с ЕС и глобалистскими кругами — так называемым западным “глубинным государством” — поэтому он недостаточно идеологически совместим с Трампом. Именно поэтому, среди прочего, он не выразил публичную поддержку Трампу перед выборами», — подчеркнул Павич для RTVI.

Ранее президент Сербии Александр Вучич в интервью Fox News заявил, что пригласил Дональда Трампа в Белград и надеется на его приезд. По словам сербского лидера, интерес к американскому президенту в стране гораздо выше, чем тот может себе представить.

Президент Сербии Александар Вучич объяснил, что многие жители его страны оценивают работу команды Дональда Трампа выше, чем деятельность предыдущих администраций Белого дома. По словам Вучича, именно Трамп изменил восприятие политики США среди сербов. Американский лидер добился этого, сделав акцент на экономическом взаимодействии, инвестициях и технологическом сотрудничестве, а не на политическом давлении.

Как отмечает Fox News, в Сербии до сих пор жива историческая память о бомбардировках НАТО в 1999 году.

Ожидается, что стратегический диалог между Белградом и Вашингтоном затронет энергетику, инфраструктуру, искусственный интеллект, оборонное сотрудничество и инвестиции. Среди возможных проектов — развитие энергетической инфраструктуры, работа со сжиженным природным газом, создание дата-центров и внедрение передовых вычислительных технологий.

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