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Трамп заявил о планах установить контроль над иранским островом Харк

Американские силы продолжат наносить удары по территории Ирана в ночь на 12 июня. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп.

Источник: Reuters

Как отметил глава Белого дома в социальной сети Truth Social, США «очень сильно ударят по Ирану сегодня ночью».

Кроме того, Трамп заявил о намерении сил США установить контроль над иранским островом Харк и нефтяными объектами исламской республики.

«В какой-то момент в не слишком отдаленном будущем мы захватим остров Харк и другие объекты нефтяной инфраструктуры и установим полный контроль над их рынками нефти и газа во многом таким же образом, как мы сделали в Венесуэле, и что дало блестящие результаты и для нее, и для США», — написал он.

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