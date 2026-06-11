Трамп заявил о планах установить контроль над иранским островом Харк

Как отметил глава Белого дома в социальной сети Truth Social, США «очень сильно ударят по Ирану сегодня ночью».
Кроме того, Трамп заявил о намерении сил США установить контроль над иранским островом Харк и нефтяными объектами исламской республики.
«В какой-то момент в не слишком отдаленном будущем мы захватим остров Харк и другие объекты нефтяной инфраструктуры и установим полный контроль над их рынками нефти и газа во многом таким же образом, как мы сделали в Венесуэле, и что дало блестящие результаты и для нее, и для США», — написал он.
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