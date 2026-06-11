Член СВОП объяснил, почему уход Хили не изменит политику Запада

По оценке Климова, уход Хили с поста не играет ключевой роли. Это явление он назвал частью новой реальности, характерной для всей Европы и, отчасти, для Соединенных Штатов. Собеседник NEWS.ru обратил внимание на появившуюся информацию о возможном лишении полномочий Каи Каллас.
«На это тот же самый ответ. Это просто смена декораций. В существенном смысле никаких изменений я не вижу», — подчеркнул Климов.
До этого в Евросоюзе заговорили о масштабной реформе на фоне проблем в работе Европейской службы внешних действий и ее главы Каи Каллас. Одним из наиболее вероятных вариантов изменений рассматривается лишение полномочий чиновницы и ее ведомства, бюджет которого составляет порядка €1 млрд.