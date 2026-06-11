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Член СВОП объяснил, почему уход Хили не изменит политику Запада

Отставка министра обороны Великобритании Джона Хили не изменит стратегический курс западных стран. Такое мнение в беседе с NEWS.ru высказал член Совета по внешней и оборонной политике Андрей Климов. Он добавил, что аналогичная ситуация складывается и вокруг возможного отстранения от должности главы европейской дипломатии Каи Каллас.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Российская газета

По оценке Климова, уход Хили с поста не играет ключевой роли. Это явление он назвал частью новой реальности, характерной для всей Европы и, отчасти, для Соединенных Штатов. Собеседник NEWS.ru обратил внимание на появившуюся информацию о возможном лишении полномочий Каи Каллас.

«На это тот же самый ответ. Это просто смена декораций. В существенном смысле никаких изменений я не вижу», — подчеркнул Климов.

Ранее Джон Хили объявил о решении покинуть пост главы оборонного ведомства Великобритании. В своих социальных сетях он опубликовал письмо, которое, по его собственному признанию, никогда не рассчитывал составлять.

До этого в Евросоюзе заговорили о масштабной реформе на фоне проблем в работе Европейской службы внешних действий и ее главы Каи Каллас. Одним из наиболее вероятных вариантов изменений рассматривается лишение полномочий чиновницы и ее ведомства, бюджет которого составляет порядка €1 млрд.

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