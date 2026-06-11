FT: КНР отменила встречи с представителями ЕС на фоне торговых ограничений

Один из собеседников газеты рассказал, что переговоры были отменены в последний момент. По словам источников, причина названа не была. «Однако такая тактика часто используется обеими сторонами, чтобы показать недовольство политикой друг друга», — объясняет FT.
Как напоминает издание, еще в 2025 году Брюссель принял решение отменить ключевую экономическую встречу с Пекином, запланированную перед саммитом лидеров в июле. Причиной стало отсутствие прогресса по целому ряду торговых споров.
Уже в 2026 году китайская сторона запустила кампанию, направленную на то, чтобы убедить Брюссель не вводить новые ограничения против китайского экспорта. Однако давление не дало ожидаемого результата.
Европейская комиссия (ЕК) недавно представила обновленную версию акта о кибербезопасности. Документ прямо предусматривает исключение китайских компаний, включая Huawei, из телекоммуникационных сетей и систем солнечной энергетики на территории ЕС.
В ответ на эти шаги в конце мая в министерстве коммерции Китайской Народной Республики (КНР) сделали жесткое заявление. Китайские власти подчеркнули, что не оставят без ответа возможные ограничения ЕС в сфере торговли с Китаем.