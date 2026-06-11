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WANA: в Иране предупредили Трампа о потере «остатков авторитета» в мире

Высокопоставленный иранский чиновник Мохсен Резаи предостерег президента США от потери «остатков авторитета» в мире, передает иранское информагентство WANA.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Резаи, военный советник верховного лидера Ирана Моджтабы Хаменеи и экс-глава Корпуса стражей исламской революции (КСИР), в четверг написал в соцсети Х, что бомбардировка Ирана не поможет США выбраться из «трясины» ближневосточной войны, говорится в заметке.

Обезумевший президент США воображает, что бомбы могут вытащить его из трясины, которую он сам же и создал. Но иранские ракеты погрузят его в нее еще глубже.

Мохсен Резаи
военный советник верховного лидера Ирана

Резаи также предупредил, что либо США примут условия мирного соглашения, которые предлагает им Тегеран, либо поражение администрации Трампа станет очевидно для всего мира.

Вашингтон должен сделать выбор между принятием условий Ирана и потерей последних остатков своего авторитета в мире.

Мохсен Резаи
военный советник верховного лидера Ирана

Накануне Трамп заявил: «Иран только говорит, но ничего не делает. Задира Ближнего Востока мертв!»

Резаи неоднократно называл риторику Трампа «жалкой» и обвинял президента США в эскалации продолжающегося регионального конфликта.

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