WANA: в Иране предупредили Трампа о потере «остатков авторитета» в мире

Обезумевший президент США воображает, что бомбы могут вытащить его из трясины, которую он сам же и создал. Но иранские ракеты погрузят его в нее еще глубже.
Резаи также предупредил, что либо США примут условия мирного соглашения, которые предлагает им Тегеран, либо поражение администрации Трампа станет очевидно для всего мира.
Вашингтон должен сделать выбор между принятием условий Ирана и потерей последних остатков своего авторитета в мире.
Накануне Трамп заявил: «Иран только говорит, но ничего не делает. Задира Ближнего Востока мертв!»
Резаи неоднократно называл риторику Трампа «жалкой» и обвинял президента США в эскалации продолжающегося регионального конфликта.