Repubblica: парламент Италии одобрил резолюцию о снятии санкций с России

Как уточняет издание, в документе депутаты подтвердили необходимость продолжать всестороннюю поддержку украинских государственных институтов и граждан, но при этом подчеркнули важность полноценного участия парламента в обсуждении инициатив, которые могут привести к серьёзным экономическим последствиям.
Резолюция содержит прямой призыв разработать механизм постепенной отмены ограничительных мер против России.
Главное условие для запуска этого процесса — полное прекращение конфликта.
Тем временем глава евродипломатии Кая Каллас анонсировала самый большой санкционный пакет против России от ЕС.
Как писало Reuters со ссылкой на дипломатический источник, в ЕС предложат включить 170 физлиц и юрлиц, в том числе 90 банков, в новый санкционный пакет.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила во время брифинга, что российская сторона жёстко ответит на очередной санкционный пакет ЕС.