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Repubblica: парламент Италии одобрил резолюцию о снятии санкций с России

Парламент Италии впервые принял резолюцию, которая предусматривает начало работы по поэтапному снятию санкций с России после окончания боевых действий. Об этом пишет la Repubblica.

Источник: Reuters

Как уточняет издание, в документе депутаты подтвердили необходимость продолжать всестороннюю поддержку украинских государственных институтов и граждан, но при этом подчеркнули важность полноценного участия парламента в обсуждении инициатив, которые могут привести к серьёзным экономическим последствиям.

Резолюция содержит прямой призыв разработать механизм постепенной отмены ограничительных мер против России.

Главное условие для запуска этого процесса — полное прекращение конфликта.

Тем временем глава евродипломатии Кая Каллас анонсировала самый большой санкционный пакет против России от ЕС.

Как писало Reuters со ссылкой на дипломатический источник, в ЕС предложат включить 170 физлиц и юрлиц, в том числе 90 банков, в новый санкционный пакет.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила во время брифинга, что российская сторона жёстко ответит на очередной санкционный пакет ЕС.

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