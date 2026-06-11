Repubblica: парламент Италии одобрил резолюцию о снятии санкций с России

Как уточняет издание, в документе депутаты подтвердили необходимость продолжать всестороннюю поддержку украинских государственных институтов и граждан, но при этом подчеркнули важность полноценного участия парламента в обсуждении инициатив, которые могут привести к серьёзным экономическим последствиям.