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Посольство Кипра изменило правила подачи документов на визы

Посольство Кипра в Москве с 15 июня перестает принимать документы на въездные визы через визовые центры BLS International. Об этом дипломатическое представительство сообщило в четверг.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

С понедельника, 15 июня 2026 года, прием заявлений на въездные визы будут осуществлять консульский отдел посольства. К процессу также подключаются генеральные консульства в трех городах: Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Краснодаре.

В посольстве уточнили, что подавать документы необходимо лично. Заявления принимаются не позднее чем за 15 дней до даты визита на Кипр.

Как отметили в диппредставительстве, 13 июня истекает срок действия договора на оказание услуг с компанией BLS International. Именно поэтому с этой даты офисы компании прекращают прием заявлений.

В посольстве добавили, что в ближайшей перспективе планируется заключение нового соглашения с внешним провайдером услуг.