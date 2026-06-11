Посольство Кипра изменило правила подачи документов на визы

С понедельника, 15 июня 2026 года, прием заявлений на въездные визы будут осуществлять консульский отдел посольства. К процессу также подключаются генеральные консульства в трех городах: Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Краснодаре.
В посольстве уточнили, что подавать документы необходимо лично. Заявления принимаются не позднее чем за 15 дней до даты визита на Кипр.
Как отметили в диппредставительстве, 13 июня истекает срок действия договора на оказание услуг с компанией BLS International. Именно поэтому с этой даты офисы компании прекращают прием заявлений.
В посольстве добавили, что в ближайшей перспективе планируется заключение нового соглашения с внешним провайдером услуг.