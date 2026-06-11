Поиск Яндекса
Ричмонд
+28°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

DPA: Мерц пообещал поддерживать Украину «до конца»

Канцлер Германии Фридрих Мерц, в четверг выступая в бундестаге, заявил о «неизменной поддержке» Берлином Украины в борьбе с Россией, передает агентство DPA.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

В статье говорится, что целью ФРГ остается «справедливый и прочный мир, который также учитывает интересы безопасности» Германии. Берлин поддерживает Киев в его усилиях по обеспечению мира, сказал канцлер: «Мы делали это вчера, мы делаем это сегодня и будем делать это завтра — столько, сколько потребуется».

При этом Мерц заверил немецких парламентариев, что Германия, чтобы противостоять якобы «очевидной готовности России к эскалации», укрепляет восточный фланг НАТО и одновременно «поддерживает усилия» по достижению решения путем переговоров.

Устойчивого мира можно достичь только путем переговоров с участием Украины, России, США и Европы — другого пути нет.

Фридрих Мерц
канцлер ФРГ

Канцлер добавил, что Украина является частью Европы, а в «долгосрочной перспективе» станет и частью Европейского союза.

Узнать больше по теме
Фридрих Мерц: биография канцлера Германии, лидера ХДС, бизнесмена, юриста и пилота
Парламентские выборы 2025 года в Германии прошли практически без скандалов, спокойно и основательно. Христианско-демократический союз во главе с Фридрихом Мерцем получил 28,5% голосов избирателей, оставив АдГ Алисы Вайдель и СДПГ Олафа Шольца далеко позади. Возглавляющий партию политик стал новым канцлером: собрали главное из его биографии.
Читать дальше