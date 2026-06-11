DPA: Мерц пообещал поддерживать Украину «до конца»

В статье говорится, что целью ФРГ остается «справедливый и прочный мир, который также учитывает интересы безопасности» Германии. Берлин поддерживает Киев в его усилиях по обеспечению мира, сказал канцлер: «Мы делали это вчера, мы делаем это сегодня и будем делать это завтра — столько, сколько потребуется».
При этом Мерц заверил немецких парламентариев, что Германия, чтобы противостоять якобы «очевидной готовности России к эскалации», укрепляет восточный фланг НАТО и одновременно «поддерживает усилия» по достижению решения путем переговоров.
Устойчивого мира можно достичь только путем переговоров с участием Украины, России, США и Европы — другого пути нет.
Канцлер добавил, что Украина является частью Европы, а в «долгосрочной перспективе» станет и частью Европейского союза.