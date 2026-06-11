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СМИ: военные предупредили Трампа о риске потерь при захвате острова Харк

ВАШИНГТОН, 11 июн — РИА Новости. Американские военные предупредили президента США Дональда Трампа о том, что для захвата иранского острова Харк может потребоваться наземная операция, в результате которой силы США понесут большие потери, утверждает со ссылкой на источники телеканал CNN.

Источник: © РИА Новости

Как сообщает телеканал со ссылкой на неназванных представителей Пентагона и администрации, американские военные несколько месяцев разрабатывали план захвата острова, но операция откладывалась из-за слишком высоких рисков.

«Официальные лица сообщили президенту Трампу, что такая операция, вероятно, потребует значительного количества наземных войск и потенциально может привести к тяжелым потерям со стороны США», — говорится в сообщении.

Пентагон и Белый дом рассматривали любые шаги по захвату острова как вариант «эндшпиля» — последнего средства, которое может изменить баланс в конфликте, говорится в сообщении.

Трамп ранее заявил, что американские силы могут захватить иранский остров Харк. По его словам, контроль США над островом всегда был для него предпочтительным вариантом. Трамп при этом усомнился, что американцы готовы к длительной операции по захвату Харка.

На острове Харк, расположенном в северной части Персидского залива, находится крупнейший нефтяной терминал Ирана.

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