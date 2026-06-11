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Fox News: Вучич заявил, что Трамп «очень популярен» в Сербии

Президент Сербии Александр Вучич в эксклюзивном интервью американскому каналу Fox News сказал, что отношения между Сербией и США претерпели кардинальные изменения при президенте Дональде Трампе. Этот сдвиг, по его словам, изменил общественное восприятие США в Сербии, где по-прежнему помнят о бомбардировках НАТО в 1999 году.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

В интервью Вучич высоко оценил нынешний подход Вашингтона к Балканам, заявив, что акцент администрации Трампа на экономическом сотрудничестве, а не на политическом давлении, нашел отклик у многих сербов. По словам Вучича, «многие сербы» относятся к администрации Трампа иначе, чем к предыдущим американским администрациям.

Трамп очень, очень популярен в моей стране, и именно поэтому я направил ему открытое приглашение посетить Сербию.

Александр Вучич
президент Сербии

Вучич предсказал, что американский президент получит «восторженный прием» со стороны сербов.

Я надеюсь, что мы сможем принять его [Трампа] у себя. Гораздо больше сербов, чем даже может представить Трамп, будут готовы приветствовать его… Осмелюсь сказать, даже больше, чем сотни тысяч людей.

Александр Вучич
президент Сербии

По словам Вучича, Сербия и США готовятся начать «стратегический диалог», который будет посвящен энергетике, инфраструктуре, искусственному интеллекту, оборонному сотрудничеству и инвестиционным возможностям.

Fox напоминает, что отношения Вучича с Трампом начались во время первого президента Трампа, когда Белый дом выступил посредником в заключении ряда соглашений о нормализации экономической ситуации между Сербией и Косово. Тогда Вашингтон отказался заниматься «взрывоопасным» вопросом о статусе Косово — вместо этого администрация Трампа сделала акцент на инфраструктурных проектах, транспортных связях и инвестициях, направленных на улучшение связей между двумя сторонами.

В сентябре 2020 года Вучич и тогдашний премьер-министр Косово Авдулла Хоти подписали в Белом доме при посредничестве США экономические соглашения, которое Трампа назвал «прорывом». Он подчеркнул, что сторонам удалось договориться, потому что они сосредоточились на «создании рабочих мест и экономическом росте», а не на давних политических спорах.

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