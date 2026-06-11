Fox News: Вучич заявил, что Трамп «очень популярен» в Сербии

В интервью Вучич высоко оценил нынешний подход Вашингтона к Балканам, заявив, что акцент администрации Трампа на экономическом сотрудничестве, а не на политическом давлении, нашел отклик у многих сербов. По словам Вучича, «многие сербы» относятся к администрации Трампа иначе, чем к предыдущим американским администрациям.
Трамп очень, очень популярен в моей стране, и именно поэтому я направил ему открытое приглашение посетить Сербию.
Вучич предсказал, что американский президент получит «восторженный прием» со стороны сербов.
Я надеюсь, что мы сможем принять его [Трампа] у себя. Гораздо больше сербов, чем даже может представить Трамп, будут готовы приветствовать его… Осмелюсь сказать, даже больше, чем сотни тысяч людей.
По словам Вучича, Сербия и США готовятся начать «стратегический диалог», который будет посвящен энергетике, инфраструктуре, искусственному интеллекту, оборонному сотрудничеству и инвестиционным возможностям.
Fox напоминает, что отношения Вучича с Трампом начались во время первого президента Трампа, когда Белый дом выступил посредником в заключении ряда соглашений о нормализации экономической ситуации между Сербией и Косово. Тогда Вашингтон отказался заниматься «взрывоопасным» вопросом о статусе Косово — вместо этого администрация Трампа сделала акцент на инфраструктурных проектах, транспортных связях и инвестициях, направленных на улучшение связей между двумя сторонами.
В сентябре 2020 года Вучич и тогдашний премьер-министр Косово Авдулла Хоти подписали в Белом доме при посредничестве США экономические соглашения, которое Трампа назвал «прорывом». Он подчеркнул, что сторонам удалось договориться, потому что они сосредоточились на «создании рабочих мест и экономическом росте», а не на давних политических спорах.