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Люлин приоткрыл тайны нового ледового дворца «VOLGA Арены»

Под его крышей размещено сразу три ледовых поля.

Источник: Время

Участникам 80-го Совета законодателей Приволжского федерального округа (ПФО) показали новую ледовую арену на Стрелке в Нижнем Новгороде. Об этом сообщил председатель Заксобрания Нижегородской области Евгений Люлин в своем канале МАКС.

По его словам, после осмотра «VOLGA Арены» приволжские законодатели были в восторге.

«Официальное открытие ещё впереди, но уже сейчас можно приоткрыть некоторые тайны», — написал Люлин.

Он отметил, что это не просто ледовая арена, а универсальный спорткомплекс с искусственным льдом. Под одной крышей здесь размещено не одно, а сразу три ледовых поля: основная арена на 12 тысяч мест и 2 тренировочных катка.

«Это рай для спортсменов, в том числе для паралимпийцев: предусмотрено всё необходимое для игры в следж-хоккей», — рассказал спикер регионального парламента.

Есть еще 2 спортзала: один с паркетом для игровых видов спорта, второй — для акробатики и других тренировок, необходимых для развития спортивных навыков хоккеистов. Раздевалок для команд 13.

«Здесь можно будет проводить соревнования самого высокого уровня, а также концерты и другие крупные мероприятия», — добавил Люлин.

Фанаты ХК «Торпедо» знают, что на ковре в раздевалке команды сейчас лежит ковер с символом клуба Оленем. Наступать на Оленя категорически запрещено. В новом дворце на Стрелке эта проблема решена: Олень оказался на потолке.

«Пусть он всегда приносит удачу нашим ребятам», — заключил глава Заксобрания.