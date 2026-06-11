CNN рассказал о подготовке Ирана к обороне острова Харк

Согласно статье, в марте, вскоре после ударов США по острову, Иран расставил заграждения-ловушки с противопехотными и противотанковыми минами, в том числе на береговой линии, где американские войска могут попытаться высадиться, если Трамп отдаст приказ о наземной операции. Кроме того, Иран, по данным CNN, перебросил на Харк дополнительный военный контингент и средства противовоздушной обороны. Речь идет о переносных управляемых ракетных комплексах класса «земля-воздух» (ПЗРК).