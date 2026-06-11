CNN рассказал о подготовке Ирана к обороне острова Харк

Согласно статье, в марте, вскоре после ударов США по острову, Иран расставил заграждения-ловушки с противопехотными и противотанковыми минами, в том числе на береговой линии, где американские войска могут попытаться высадиться, если Трамп отдаст приказ о наземной операции. Кроме того, Иран, по данным CNN, перебросил на Харк дополнительный военный контингент и средства противовоздушной обороны. Речь идет о переносных управляемых ракетных комплексах класса «земля-воздух» (ПЗРК).
Американский канал напоминает, что Харк является «спасательным кругом» для экономики Ирана и обеспечивает примерно 90% экспорта сырой нефти в страну.
Ранее США уже нанесли несколько крупных авиаударов по военным объектам на острове, но эти атаки намеренно не затрагивали его важнейшую энергетическую инфраструктуру, говорится в статье.
CNN утверждает, что американские военные несколько месяцев разрабатывали планы по захвату острова, но постоянно откладывали их, поскольку операция считается слишком рискованной.
Поэтому Пентагон и Белый дом, по сведениям CNN, рассматривает любые шаги по захвату острова как своего рода «эндшпиль» — последнее средство, которое могло бы изменить баланс сил в войне, но высокой ценой для США.