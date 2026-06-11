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CNN рассказал о подготовке Ирана к обороне острова Харк

Иран несколько месяцев готовился к возможной операции США по захвату острова Харк. В очередной раз президент США Дональд Трамп пригрозил атаковать его в четверг. Однако эта операция может стать «эндшпилем» для США, передает канал CNN.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Согласно статье, в марте, вскоре после ударов США по острову, Иран расставил заграждения-ловушки с противопехотными и противотанковыми минами, в том числе на береговой линии, где американские войска могут попытаться высадиться, если Трамп отдаст приказ о наземной операции. Кроме того, Иран, по данным CNN, перебросил на Харк дополнительный военный контингент и средства противовоздушной обороны. Речь идет о переносных управляемых ракетных комплексах класса «земля-воздух» (ПЗРК).

Американский канал напоминает, что Харк является «спасательным кругом» для экономики Ирана и обеспечивает примерно 90% экспорта сырой нефти в страну.

В Белом доме и Пентагоне придерживаются мнения, что захват острова Харк — или уничтожение его энергетической инфраструктуры — фактически «обанкротит» Иран и уменьшит его возможности до такой степени, что он не сможет продолжать войну.

Ранее США уже нанесли несколько крупных авиаударов по военным объектам на острове, но эти атаки намеренно не затрагивали его важнейшую энергетическую инфраструктуру, говорится в статье.

CNN утверждает, что американские военные несколько месяцев разрабатывали планы по захвату острова, но постоянно откладывали их, поскольку операция считается слишком рискованной.

Официальные лица и военные эксперты предупредили Трампа, что она потребует значительного количества наземных войск и может привести к серьезным потерям среди американцев.

Поэтому Пентагон и Белый дом, по сведениям CNN, рассматривает любые шаги по захвату острова как своего рода «эндшпиль» — последнее средство, которое могло бы изменить баланс сил в войне, но высокой ценой для США.

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