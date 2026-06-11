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Bloomberg: ОАЭ и Иран провели первую встречу с начала войны на Ближнем Востоке

НЬЮ-ЙОРК, 11 июня. /ТАСС/. Высокопоставленные должностные лица ОАЭ и Ирана в сфере национальной безопасности провели первую очную встречу с начала американо-израильской военной операции против исламской республики, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Источник: Mohamed Ziyan/CC0

Как указывает агентство, встреча прошла на этой неделе и «ознаменовала резкий поворот для обеих сторон на фоне растущего осознания важности более спокойных двусторонних отношений». Инициатива проведения мероприятия в основном исходила от Абу-Даби, который «добивается разрядки» с Тегераном.

По словам агентства, в настоящее время ОАЭ сфокусированы на том, чтобы минимизировать ущерб для своей экономики и безопасности, что заметно контрастирует с воинственной позицией Абу-Даби в начале конфликта.

28 февраля США и Израиль начали войну против Ирана. Под удары попали крупнейшие иранские города, в том числе Тегеран. Корпус стражей исламской революции (элитные части ВС Ирана) заявил о масштабной ответной операции, атаковав Израиль. Ударам также подверглись военные объекты США в Бахрейне, Иордании, Ираке, Катаре, Кувейте, ОАЭ и Саудовской Аравии. Кроме того, власти Ирана приняли решение закрыть Ормузский пролив для судов, связанных с США, Израилем и странами, поддержавшими агрессию против исламской республики. Через Ормузский пролив транспортируется примерно 25% мировых объемов торговли нефтью и около 20% — сжиженным природным газом.

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