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«Есть другие привлекательные цели»: Медведев заявил, что РФ не намерена разрушать культурные объекты на Украине

Медведев: Россия не будет разрушать культурные объекты на территории Украины.

Источник: Комсомольская правда

Россия не намерена разрушать культурные объекты на территории Украины. Об этом заявил заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев.

«Хочется ответить симметрично по подобным объектам у них. Но вы понимаете, мы этого делать не будем, потому что мы все-таки цивилизованные люди», — подчеркнул он.

По словам Медведева, на Украине есть другие «весьма привлекательные цели», про которые Вооруженным силам России не стоит забывать.

Напомним, что 10 июня ВСУ нанесли целенаправленный удар по зданию панорамы «Оборона Севастополя 1854−1855 годов». В результате атаки практически полностью была сильно повреждена картина Франца Рубо с изображением событий Крымской войны.

Как заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, удар ВСУ по музею-панораме ставит Киев в один ряд с фашистами, уничтожающими мировые культурные святыни.

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