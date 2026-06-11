США продлили разрешение на поставки нефти России с «Сахалина-2» в Японию

Изначально оператором проекта была компания Sakhalin Energy с регистрацией в офшорной юрисдикции на Бермудских островах. До 2022 года доли распределялись так: «Газпром» — 50% плюс одна акция, Shell — 27,5% минус одна акция, японские Mitsui и Mitsubishi — 12,5% и 10% соответственно. После выхода Shell в 2022 году управление перешло к российскому ООО «Сахалинская энергия», а «Газпром» выкупил долю британской корпорации за 94,8 млрд руб., увеличив свое участие до 77,5%. Основной рынок сбыта — страны Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР): в 2024 году 56,4% экспорта СПГ ушло в Японию, 27,8% — в Китай, 15,8% — в Южную Корею. В сентябре 2025 года Токио вывел сахалинскую нефть из-под ценового потолка.