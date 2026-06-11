США продлили разрешение на поставки нефти России с «Сахалина-2» в Японию

Минфин США продлил разрешение на сделки по транспортировке в Японию нефти, добытой в рамках российского проекта «Сахалин-2», до 18 декабря этого года. Об этом говорится на сайте американского ведомства.
«Все сделки, запрещенные решением от 21 ноября 2022 года, касающиеся морской перевозки сырой нефти, происходящей с проекта “Сахалин-2”, разрешаются до 12:01 утра по восточному стандартному времени 18 декабря 2026 года при условии, что побочный продукт Сахалин-2 предназначен исключительно для импорта в Японию», — говорится в документе Минфина США.
Ранее США продлевали эту лицензию в декабре прошлого года до 18 июня текущего года.
«Сахалин-2» — проект по освоению двух месторождений на северо-восточном шельфе Сахалина: Лунского и Пильтун-Астохского. Их совокупные запасы оцениваются в 633,6 млрд куб. м газа и 182,4 млн т нефти. Приоритетное направление — производство сжиженного природного газа (СПГ). Помимо СПГ проект экспортирует легкую малосернистую нефть сорта «Сахалин Бленд».
Изначально оператором проекта была компания Sakhalin Energy с регистрацией в офшорной юрисдикции на Бермудских островах. До 2022 года доли распределялись так: «Газпром» — 50% плюс одна акция, Shell — 27,5% минус одна акция, японские Mitsui и Mitsubishi — 12,5% и 10% соответственно. После выхода Shell в 2022 году управление перешло к российскому ООО «Сахалинская энергия», а «Газпром» выкупил долю британской корпорации за 94,8 млрд руб., увеличив свое участие до 77,5%. Основной рынок сбыта — страны Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР): в 2024 году 56,4% экспорта СПГ ушло в Японию, 27,8% — в Китай, 15,8% — в Южную Корею. В сентябре 2025 года Токио вывел сахалинскую нефть из-под ценового потолка.
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