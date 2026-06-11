Американский политик назвала действия США в Иране военными преступлениями

«Бомбардировка школы в Иране — это ужасное, трагическое убийство многих детей и невинных людей. А теперь мы еще видим и бомбардировку водохранилищ. Президент угрожает атаками на мосты и электростанции. Это военные преступления», — подчеркнула Грин.