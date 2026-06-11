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Американский политик назвала действия США в Иране военными преступлениями

Марджори Тейлор Грин в интервью «Вестям» резко осудила удары США по Ирану, назвав их незаконными. Она подчеркнула, что бомбардировка школы и атаки на объекты жизнеобеспечения, такие как водохранилища, являются военными преступлениями.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Бывший член Палаты представителей США от Республиканской партии Марджори Тейлор Грин заявила, что военные действия Вашингтона против Ирана, включая удары по гражданской инфраструктуре, являются военными преступлениями. Об этом она сообщила в интервью автору информационной службы «Вести» Евгению Попову.

Грин резко осудила эскалацию конфликта, назвав его незаконным и угрожающим глобальной стабильности. Особое внимание она уделила последним ударам по объектам жизнеобеспечения.

«Бомбардировка школы в Иране — это ужасное, трагическое убийство многих детей и невинных людей. А теперь мы еще видим и бомбардировку водохранилищ. Президент угрожает атаками на мосты и электростанции. Это военные преступления», — подчеркнула Грин.

Напомним, что 10 июня стало известно об ударах США по двум водохранилищам на юге Ирана. В результате атаки район города Сирик был полностью отрезан от водоснабжения.

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