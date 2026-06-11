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Медведев заявил о «привлекательных целях» на Украине для ВС РФ

Зампред Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что Россия не будет разрушать культурные объекты на Украине в ответ на действия ВСУ. Об этом он сказал на заседании экспертного совета по подготовке новой народной программы «Единой России».

Источник: Life.ru

«Хочется ответить симметрично по подобным объектам у них. Но вы понимаете, мы этого делать не будем, потому что мы всё-таки цивилизованные люди» — сказал Медведев.

Так политик прокомментировал удар по зданию панорамы «Оборона Севастополя». При этом председатель «Единой России» отметил, что на Украине есть другие «привлекательные цеели», о которых Вооружённым силам РФ не стоит забывать.

Кроме того, Медведев назвал атаку дронов ВСУ по зданию музея-панорамы «Оборона Севастополя 1854−1855 годов» чистым варварством. По его словам, удары по таким местам показывают отношение Киева не только к людям, но и к памяти.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

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