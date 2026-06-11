Reuters узнал о планах Франции расширить полномочия Каллас в ЕС

При этом в ЕС высказывают недовольство работой Каллас. Как сообщала Financial Times, государства Европы ведут консультации касательно кардинальной реорганизации дипломатического аппарата объединения, недовольные его низкой результативностью и наличием серьёзных претензий к руководительнице евродипломатии. Испанское издание Pais, в свою очередь, охарактеризовало Каллас как часть, по всей видимости, наихудшего брюссельского руководства за минувшие десятилетия, подчеркнув при этом её чрезмерную сосредоточенность на российской тематике.