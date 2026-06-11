Посол Мешков: у России и Франции отсутствуют реальные отношения уже четыре года

Глава МИД России Сергей Лавров ещё за день до этого сообщил, что западные дипломаты сами «просятся на встречу» к его заместителю. В Москве пообещали выслушать их позицию по украинскому урегулированию, однако, как заметил министр, большого оптимизма по этому поводу в ведомстве не испытывают.