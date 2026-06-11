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Медведев назвал правильной поддержку не только малоимущих многодетных семей

Медведев призвал помогать и тем многодетным семьям, у которых достаточно денег.

Источник: Комсомольская правда

Дмитрий Медведев, председатель партии «Единая Россия» и зампред Совета безопасности России, считает, что важно поддерживать многодетные семьи, даже если у них есть средства обеспечить себя. Медведев уверен, что господдержка даже обеспеченным семьям будет мотивировать граждан рожать больше детей.

«Поддержка многодетных семей без критериев нуждаемости в принципе — это правильно, потому что мы заинтересованы в больших семьях и в росте численности населения», — заявил Медведев на заседании экспертного совета по разработке новой народной программы партии.

Медведев отметил, что Минфин может возразить, считая нецелесообразным начислять пособия обеспеченным многодетным семьям. Он подчеркнул необходимость продумать этот вопрос, допустив исключения и подходить к каждому случаю внимательно и индивидуально.

Ранее KP.RU сообщил, что Медведев призвал никогда не забывать, какие гадость делали против нее другие страны.

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