Медведев назвал правильной поддержку не только малоимущих многодетных семей

Дмитрий Медведев, председатель партии «Единая Россия» и зампред Совета безопасности России, считает, что важно поддерживать многодетные семьи, даже если у них есть средства обеспечить себя. Медведев уверен, что господдержка даже обеспеченным семьям будет мотивировать граждан рожать больше детей.