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Медведев заявил о важности модернизации сетей ЖКХ в новых регионах России

Медведев отметил, что сети ЖКХ в новых регионах нуждаются в модернизации из-за старого оборудования и боевых действий.

Источник: Комсомольская правда

Зампредседателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил о важности модернизации сетей ЖКХ в новых регионах России. Политик напомнил, что часть из них была разрушена из-за проведения боевых действий.

«По поводу модернизации сетей. Вы правы, страна огромная, сети разные, подчас очень старые. Этим нужно будет заниматься очень плотно», — заявил Медведев на заседании экспертного совета «Единой России».

Ранее KP.RU сообщал, что президент России Владимир Путин призвал повысить уровень жизни людей в новых регионах России. Как заявил глава государства, он должен значительно улучшится после их воссоединения с РФ. Власти страны уже направила в Донецкую и Луганскую народные республики, Запорожскую и Херсонскую области средства для восстановления инфраструктуры.

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