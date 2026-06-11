Трамп отменил запланированные удары по Ирану и заявил о продвижении переговоров

По словам господина Трампа, он решил отменить запланированную волну ударов по Исламской республике из-за прогресса по части мирного соглашения. Он отметил, что переговоры вышли на уровень высшего руководства Исламской республики. «Обсуждения и заключительные пункты были как в концептуальном плане, так и в мельчайших деталях одобрены всеми вовлеченными сторонами (странами-посредниками.— “Ъ”)», — написал он.