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Мадьяр: место встречи с Зеленским не определено

Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр сообщил, что дата и место его встречи с Владимиром Зеленским на данный момент не согласованы. О прогрессе в этом вопросе будет объявлено дополнительно, как заявил политик.

Источник: Reuters

С конца апреля Мадьяр неоднократно предлагал Зеленскому провести встречу в Закарпатье при условии успешных переговоров о восстановлении прав проживающих там венгров. По данным венгерского портала HVG, визит Зеленского в Будапешт планировался на 8 июня, однако согласовать его не удалось, и встреча была отложена.

«В настоящее время идет подготовка к украинско-венгерскому саммиту на уровне премьер-министра и премьера. Как только появится прогресс или будет достигнуто соглашение по этому вопросу, мы об этом проинформируем. Со своей стороны, я настаиваю на включении в программу Берегово (город на Украине — ред.)… Как только у нас будут определены окончательные дата и место, мы об этом проинформируем», — заявил Мадьяр на правительственном брифинге.

В начале июня Мадьяр отмечал, что после достижения договоренностей с Киевом по правам закарпатских венгров Будапешт не станет блокировать начало переговоров о вступлении Украины в Европейский союз. При этом он указал, что Венгрия сохраняет позицию против ускоренного присоединения любого государства к ЕС, включая Украину.

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