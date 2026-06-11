Мадьяр: место встречи с Зеленским не определено

С конца апреля Мадьяр неоднократно предлагал Зеленскому провести встречу в Закарпатье при условии успешных переговоров о восстановлении прав проживающих там венгров. По данным венгерского портала HVG, визит Зеленского в Будапешт планировался на 8 июня, однако согласовать его не удалось, и встреча была отложена.
«В настоящее время идет подготовка к украинско-венгерскому саммиту на уровне премьер-министра и премьера. Как только появится прогресс или будет достигнуто соглашение по этому вопросу, мы об этом проинформируем. Со своей стороны, я настаиваю на включении в программу Берегово (город на Украине — ред.)… Как только у нас будут определены окончательные дата и место, мы об этом проинформируем», — заявил Мадьяр на правительственном брифинге.
В начале июня Мадьяр отмечал, что после достижения договоренностей с Киевом по правам закарпатских венгров Будапешт не станет блокировать начало переговоров о вступлении Украины в Европейский союз. При этом он указал, что Венгрия сохраняет позицию против ускоренного присоединения любого государства к ЕС, включая Украину.