Посол РФ: Лондон наращивает уровень конфронтации с Москвой

«Признаться, говорить здесь почти не о чем, и это само по себе красноречиво», — сказал он, рассуждая об отношениях между РФ и Соединенным Королевством. «Лондон сделал ставку на конфронтацию и последовательно ее наращивает. Это печально — прежде всего для самой Великобритании. Наши государства связывает и общее прошлое, и взаимные интересы, и богатый потенциал для нормального сотрудничества», — пояснил дипломат.