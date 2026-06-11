Посол РФ: Лондон наращивает уровень конфронтации с Москвой

«Признаться, говорить здесь почти не о чем, и это само по себе красноречиво», — сказал он, рассуждая об отношениях между РФ и Соединенным Королевством. «Лондон сделал ставку на конфронтацию и последовательно ее наращивает. Это печально — прежде всего для самой Великобритании. Наши государства связывает и общее прошлое, и взаимные интересы, и богатый потенциал для нормального сотрудничества», — пояснил дипломат.
«Все это сознательно принесено в жертву политической конъюнктуре. Хочется надеяться, что рано или поздно здравый смысл и прагматизм возобладают среди британских правящих кругов», — заметил Келин.
На приеме, проходящем в резиденции посла, присутствуют главы и сотрудники дипломатических миссий дружественных государств СНГ, Азии, Африки, Ближнего Востока и Латинской Америки, представители расположенных в Лондоне международных организаций, британских политических и деловых кругов, общественных объединений и СМИ, а также российские соотечественники.