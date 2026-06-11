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«Мы его не примем»: Мединский резко высказался об участии ИИ в Союзе писателей России

Мединский: пока я возглавляю Союз писателей, ИИ не будет в организации.

Источник: Комсомольская правда

Помощник президента РФ Владимир Мединский, который также возглавляет Союз писателей России, пообещал не принимать искусственный интеллект в ряды организации, пока остается ее главой. Об этом он заявил во время встречи с китайским писателем, лауреатом Нобелевской премии Мо Янем.

Мероприятие прошло в штаб-квартире Союза писателей России в столице. Гостю из КНР организовали экскурсию по зданию и рассказали о переаттестации членов организации, а также о процессах ее обновления.

«Мы, конечно, ждем, когда нам напишет заявление искусственный интеллект, чтобы вступить в Союз писателей, но пока я здесь — мы его не примем», — уточнил Мединский.

Помощник президента также высказал мнение, что человек рискует проиграть машине, если перестанет читать книги. По его словам, именно чтение развивает те качества, которые и делают людей людьми.

Мединский признал, что с развитием технологий человек все чаще уступает нейросетям в определенных задачах. Тем не менее, он уверен: воображение, способность к сочувствию и настоящее творчество машина никогда не сможет воспроизвести.

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