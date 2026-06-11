В ООН выступили против планов Трампа захватить иранский остров Харк

О возможности захвата острова Харк Дональд Трамп заявлял сегодня. Так, по его словам, США смогут установить полный контроль над иранским рынком нефти и газа. Через остров до военного конфликта с Израилем и США проходило 94% нефти из страны. При этом президент США усомнился, что американское общество готово поддержать долгую операцию по захвату иранского острова.