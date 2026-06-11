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В ООН выступили против планов Трампа захватить иранский остров Харк

ООН выступает против озвученных президентом США Дональдом Трампом планов захватить иранский остров Харк и взять под контроль нефтяную структуру страны. Об этом заявил представитель генсека организации Стефан Дюжаррик.

ООН выступает против озвученных президентом США Дональдом Трампом планов захватить иранский остров Харк и взять под контроль нефтяную структуру страны. Об этом заявил представитель генсека организации Стефан Дюжаррик.

«Очевидно, что мы бы не хотели видеть подобного. Мы хотели бы, чтобы движение было в обратном направлении, в сторону дипломатии, а не дальнейших разрушений», — сказал журналистам господин Дюжаррик (цитата по ТАСС).

О возможности захвата острова Харк Дональд Трамп заявлял сегодня. Так, по его словам, США смогут установить полный контроль над иранским рынком нефти и газа. Через остров до военного конфликта с Израилем и США проходило 94% нефти из страны. При этом президент США усомнился, что американское общество готово поддержать долгую операцию по захвату иранского острова.

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