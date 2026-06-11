Медведев: На Украине есть «привлекательные цели» для ВС РФ

Российская сторона не станет разрушать культурные объекты на Украине. На территории страны есть «привлекательные цели» армии России. С таким заявлением в четверг, 11 июня, выступил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в рамках заседания экспертного совета по подготовке новой народной программы «Единой России».
— Хочется ответить симметрично по подобным объектам у них. Но вы понимаете, мы этого делать не будем, потому что мы все-таки цивилизованные люди. Но там есть другие, и мы все знаем, весьма привлекательные цели, о которых Вооруженные силы забывать не должны, — сказал Медведев, комментируя удар Украины по панораме в Севастополе. Его слова приводит ТАСС.
Утром 10 июня стало известно, что панорама «Оборона Севастополя 1854−1855 годов» в Крыму подверглась атаке украинских беспилотников. Позже глава города Михаил Развожаев сообщил, что в результате пожара панорама оказалась практически полностью уничтожена. Что известно об объекте культуры — в материале «Вечерней Москвы».