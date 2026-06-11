Медведев: На Украине есть «привлекательные цели» для ВС РФ

— Хочется ответить симметрично по подобным объектам у них. Но вы понимаете, мы этого делать не будем, потому что мы все-таки цивилизованные люди. Но там есть другие, и мы все знаем, весьма привлекательные цели, о которых Вооруженные силы забывать не должны, — сказал Медведев, комментируя удар Украины по панораме в Севастополе. Его слова приводит ТАСС.