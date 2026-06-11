Генконсул РФ Марков: США проигнорировали правовые механизмы по делу Обрезко

Американские власти фактически похитили российского гражданина Дениса Обрезко за границей, чтобы затем отправить его в США. При этом Вашингтон полностью проигнорировал все существующие двусторонние договоренности о правовой помощи между странами. Об этом сообщил ТАСС генеральный консул России в Нью-Йорке Алексей Марков.