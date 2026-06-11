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Авиасалон МАКС в 2026 году отменили

Международный авиационно-космический салон (МАКС) не состоится в 2026 году, следует из распоряжения на сайте правительства.

Источник: РБК

Международный авиационно-космический салон (МАКС) не состоится в 2026 году, следует из распоряжения на сайте правительства. «Гидроавиасалон» перенесен на 2027 год.

В распоряжении уточняется, МАКС пройдет в мае-июне следующего года в Казани, «Гидроавиасалон» состоится в следующем сентябре в Геленджике.

Премьер-министр России Михаил Мишустин 12 июля 2025 года подписал распоряжение о проведении МАКС в июле—августе 2026 и 2027 годов. Тогда предполагалось, что оба мероприятия пройдут в подмосковном Жуковском.

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