«Меркель была права»: В ФРГ заявили об упущенном шансе на переговоры с Россией

«По правде говоря, она была права. Это был последний раз, когда мы имели шанс вести переговоры самостоятельно. Когда мы не воспользовались этой возможностью, европейцы сами вышли из игры. Тогда руководящую роль взяли на себя США», — подчеркнул он.