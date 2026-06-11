Bloomberg: представители ОАЭ и Ирана встретились впервые с начала войны

По их словам, стороны признают важность более спокойных двусторонних отношений на фоне растущей эскалации. Для Ирана важно обеспечить хорошие отношения с ОАЭ, поскольку страна до новой эскалации была одним из главных торговых партнеров, а также ключевым поставщиком подсанкционной иранской нефти. Абу-Даби считает режим Тегерана вражеским, однако понимает, что не сможет свергнуть его, поэтому стремится к разрядке отношений.