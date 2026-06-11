«Сегодня Евросоюз делает все, чтобы вооруженные действия (на Украине — ред.) продолжались», — сказал дипломат в интервью французскому онлайн-СМИ Tocsin.
Как отметил Мешков, украинский конфликт необходим Брюсселю для решения собственных экономических проблем за счет наращивания производства вооружений.
«На фоне экономических проблем страны ЕС пытаются превратить военную промышленность в двигатель роста, а военной промышленности нужна война», — подчеркнул посол.
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