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Посол Мешков обвинил ЕС в намеренном затягивании конфликта на Украине

Посол России во Франции Алексей Мешков в четверг заявил, что Европейский союз предпринимает все усилия для продолжения боевых действий на Украине.

Источник: Reuters

«Сегодня Евросоюз делает все, чтобы вооруженные действия (на Украине — ред.) продолжались», — сказал дипломат в интервью французскому онлайн-СМИ Tocsin.

Как отметил Мешков, украинский конфликт необходим Брюсселю для решения собственных экономических проблем за счет наращивания производства вооружений.

«На фоне экономических проблем страны ЕС пытаются превратить военную промышленность в двигатель роста, а военной промышленности нужна война», — подчеркнул посол.

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